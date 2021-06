Ingenieros recomiendan no abrir tramo elevado de la L-12 del metro

El Colegio de Ingenieros Civiles de México identificó, a simple vista, 32% de afectaciones “grado B” de la estación Culhuacán a Tlaltenco.

Tras una inspección visual, el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México determinó que el tramo elevado y el túnel de la Línea 12 del Metro no debe ser abierto.

Del 5 al 8 de mayo pasado el Comité Técnico realizó una inspección visual en la Línea 12 del Metro, y en algunos casos con equipo topográfico, en la que concluyó que el túnel no presenta fallas graves.

Exponen que el 32% del tramo elevado presenta afectaciones “grado B”, que deben ser analizadas a profundidad y podrían requerir intervención inmediata para evitar futuros riesgos.

Posteriormente presentarán un informe con inspección de fallas y un dictamen de seguridad que comprenderá las Líneas 4, 9 y B.

El coordinador del Comité Técnico del Colegio de Ingenieros Civiles de México, Bernardo Gómez, presentó en conferencia de prensa los resultados de la inspección visual de la Línea 12 del Metro.

Esta revisión visual incluyó el túnel y el tramo elevado de la estación Culhuacán a Tlaltenco de la Línea 12 del Metro. No se revisó la “zona 0”, el tramo que se cayó de Olivos a Tezonco.

En el 68 por ciento del tramo elevado revisado encontraron fallas “grado C”, es decir, solo necesitan mantenimiento.

El 32 % son “grado B”, que debe ser analizados a profundidad, y en su caso, acción inmediata para futuros riesgos.

El Colegio de Ingenieros Civiles realizó 5 recomendaciones al gobierno de CDMX para el tramo elevado de la Línea 12 del Metro:

– Revisar la separación entre el puente vehicular de Periférico y las columnas del viaducto elevado del Metro.

– Reparar fisuras en columnas.

– Reparar fisuras en tabletas presforzadas con alto nivel de filtraciones.

– Reparar los cabezales dañados por el trabajo de los topes sísmicos.

-Revisar el refuerzo en el tramo cercano a la estación Nopalera.

El Comité Técnico de Seguridad Estructural dijo que durante esta etapa 1 de inspección se recomienda no abrir la Línea 12 del Metro.

En el caso del túnel, no se observaron fallas graves, por lo que podría ser reabierto en el corto plazo. Sin embargo, recomendaron no reabrirlo hasta realizar un análisis completo.

En el caso del tramo elevado de Culhuacán a Tlaltenco, recomendaron atender las cinco situaciones de “grado B”.

Además, crear un comité técnico de reforzamiento para la Línea 12 del Metro.