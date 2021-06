Evelyn Salgado: «No debe haber confusión, quien va a gobernar Guerrero soy yo»

La gobernadora electa de Guerrero asegura que de su padre solo recibirá consejos, quien tomará las decisiones para gobernar será ella y lo hará durante todo el sexenio pues no renunciará a su cargo.

Evelyn Salgado Pineda será la primera mujer en gobernar Guerrero y con la constancia de mayoría ya entregada por las autoridades electorales, asegura que de su padre, solo recibirá consejos, pero que quien tomará las decisiones políticas de la entidad del sur del país, será ella y lo hará durante los próximos seis años.

La hija de Félix Salgado Macedonio, quien hoy es la gobernadora de Morena electa en la entidad del sur del país, que por años ha tenido como reto la pobreza y la inseguridad, ataja las especulaciones de que será su padre el que gobierne detrás de ella o las versiones de que podría renunciar al cargo para dar paso a su padre.

En su visita a la Ciudad de México, a donde acudió a la reunión con otros 10 gobernadores electos de Morena, la ‘Torita’, como se le conoce por el apodo de Salgado Macedonio y con el que apareció en la boleta electoral, también descarta que su padre forme parte del gobierno que iniciará el próximo 15 de octubre.

La hija mayor del matrimonio Salgado-Pineda fue electa como candidata sustituta de Morena a través de una encuesta realizada en mayo, luego de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el retiro de la candidatura a Salgado Macedonio por incumplir con su reporte de gastos de precampaña.

“El Toro”, como se le conoce a Salgado Macedonio, la acompañó en todos los actos de campaña y en cada plaza ofreció discursos y cantos para pedir el voto a favor de su hija.

A cuatro meses de asumir como gobernadora, Evelyn Salgado asegura que una de sus prioridades será detonar el turismo del estado e impulsar una agenda a favor de las mujeres de la entidad.

¿Va a invitar a su papá, Félix Salgado, a integrarse a su gabinete?

No, él no está invitado al gabinete, él nada más como padre me dará sus consejos. Las decisiones políticas serán tomadas por Evelyn Salgado.

En su momento se especuló que usted podría renunciar al cargo para que él asumiera como gobernador y que usted sería una “Juanita”.

Está totalmente descartado. Evelyn Salgado gobernará los seis años y él únicamente como padre dará los consejos que cualquier padre le da a sus hijos, pero nada más.

Si su papá la acompañó durante toda la campaña, ¿por qué no la acompañó a la reunión de gobernadores electos de Morena?

Él regresó al Senado y él tiene sus actividades como senador de la República, yo tengo las propias como gobernadora electa, entonces no debe haber ninguna confusión, quien va a gobernar es Evelyn Salgado Pineda.

Félix Salgado Macedonio tiene todo mi respeto y admiración como padre, pero únicamente me va a aconsejar como cualquier padre aconsejaría a su hija.

La coalición PRI anunció que impugnará la elección en Guerrero, ¿cuál es el mensaje que envía a los guerrerenses?

Guerrero para muchos dio la sorpresa, nosotros confiábamos en nuestras guerreras y guerreros, Guerrero siempre ha estado presente en todas y cada una de las transformaciones, es gente de lucha, es gente de batalla, así que de manera contundente ellos refrendaron su voluntad en las urnas este 6 de junio, tenemos más de 60,000 votos de diferencia con el partido de enfrente yo creo que los guerrerenses tienen el anhelo de la llegada de la Cuarta Transformación.

En lo económico, ¿qué planes tiene para Guerrero?

Guerrero tiene que detonar el turismo, tenemos el triángulo del Sol: Acapulco, Zihuatanejo y Taxco, nos gustaría que fuera más lo que se conociera, nuestra montaña, nuestra tierra para detonar la economía.

Tenemos que apoyar nuestra economía local, que hacer brillar a nuestro estado, que deje de ser conocido por ese Guerrero violento. Tenemos una riqueza cultural, gastronómica, natural, tenemos montañas, playas. Somos ricos, tenemos una riqueza impresionante, y entonces hay que darla a conocer a nivel nacional e internacional, hacer pasajes. Además, hay muchos artistas, muchos deportistas y muchos talentos que se tienen que apoyar, vamos a hacer pasajes gastronómicos, culturales, yo creo que hay que mostrar la riqueza, apoyar la economía local porque lo que está hecho en Guerrero, está bien hecho.

Al ser la primera gobernadora de Guerrero, ¿qué agenda impulsará para las mujeres?

Tenemos muchas acciones afirmativas en el tema de género, en una reunión que tuvimos con gobernadores y gobernadoras electos de Morena, una de nuestras principales acciones es impulsar una agenda feminista o agenda con acciones a favor de las mujeres de diferentes estados donde están los gobiernos de la 4T.

Guerrero tiene que ser un santuario para las mujeres y nuestras niñas, así que las vamos a cuidar y velar por sus derechos. Se tienen que realizar acciones estratégicas a favor de las mujeres, todas y todos tienen que gozar de los mismos derechos.

El feminismo no es la lucha de los hombres contra las mujeres, el feminismo es luchar contra la desigualdad, contra la injusticia y lo vamos a lograr en Guerrero.

La juventud combinada con la experiencia, esa va a ser la diferencia con este nuevo gobierno, se van a incluir a todos y todos.

Un rompimiento con la Conago, ¿no les podría afectar?

No, no lo veo de esa manera, al contrario, creo que se está enriqueciendo esta parte de coordinación y dialogo, es un replanteamiento que se está haciendo, pero no lo veo como un rompimiento, más bien lo veo como una unidad entre todas y todos los gobernadores, independientemente de los partidos políticos, o independientemente de que sea Morena, tenemos que trabajar juntas y juntos para que le vaya bien al país porque más que un proyecto nacional, es un proyecto de país.

Entre los planes próximos de Evelyn Guerrero se encuentra una gira de agradecimiento por las siete regiones del estado, antes de asumir el cargo como la primer gobernadora de Morena.