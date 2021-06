Cruz Azul no está ni estará a la venta, asegura cooperativa

Cruz Azul publicó este martes un comunicado de prensa, donde niega cualquier intensión de venta del club campeón del futbol mexicano, ya que desde que ganó el título de Liga MX han surgido distintas versiones sobre el interés por desprenderse del equipo.

“Ante el reciente e inexplicable rumor, sin fundamento, sobre la supuesta venta de Cruz Azul Futbol Club, hacemos de su conocimiento que nuestro equipo no está, ni estará a la venta”, se lee en el texto posteado en redes sociales.

Además, el equipo reiteró que no tiene problemas económicos, por lo que esto no puede ser un argumento para sostener que el club puede cambiar de dueños, y creen que viven un momento para pensar en ganar más títulos y no deshacerse de La Máquina.

“Cooperativa La Cruz Azul goza de cabal salud financiera y, hoy más que nunca, Cruz Azul es un símbolo de México que, evidentemente no se vende y que, por el contrario, aún tendrá mucha historia y títulos que celebrar”, concluye el texto.