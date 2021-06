Para Google no existe la ‘nueva normalidad’ en educación

Para la tecnológica, la nueva realidad en las escuelas alrededor del mundo será distinta y por ello sigue actualizando sus plataformas enfocadas en la educación.

Aunque la emergencia sanitaria por el coronavirus llegue a un final, la apuesta de Google en términos de educación no es regresar a la normalidad prepandemia, pues no existen las mismas condiciones para las escuelas alrededor del mundo y para apalancar el proceso educativo será fundamental el uso de las herramientas tecnológicas.

“La realidad es que no existe una ‘nueva normalidad’. Las escuelas en el mundo están enfrentando diferentes momentos”, comentó en un encuentro con medios Zach Yeskel, gerente de producto en Google Education, quien resaltó que si bien el modelo híbrido ha sido retador, las herramientas digitales pueden contribuir a profesores y estudiantes a superar las brechas.

En este sentido, Google dio a conocer innovaciones para Clasroom, basadas en la retroalimentación de profesores y estudiantes, así como en las necesidades más relevantes que han tenido durante este periodo, el cual también representó un aprendizaje para la tecnológica.

De esta manera, Google Classroom recibirá Add-ons, una herramienta que le permitirá a los profesores integrar diversas aplicaciones con el fin de complementar las clases, como Adobe Spark, que permite crear gráficos atractivos para los alumnos, o Kahoot!, la cual es una aplicación por medio de la cual los estudiantes juegan trivias de lo aprendido en clase para reforzar los conocimientos.

Además, Yeskel anunció que Classroom en Android permitirá a los alumnos trabajar en Docs, Sheets o Slides aunque no cuenten con una conexión a internet. Sin embargo, detalló el especialista, esta opción no está enfocada por completo a aquellas zonas donde no haya conectividad, sino que se trata de una herramienta cuyas contribuciones se pueden aprovechar en ciertos periodos.

Si bien en México y otros países hay escuelas que ya han reabierto sus puertas, el regreso masivo será paulatino. Por lo tanto, Google también anunció actualizaciones a Meet, su servicio de videoconferencias, enfocadas en la seguridad y la confianza tanto para los profesores, como para los padres de familia.

Una de las innovaciones que llegará a la plataforma es que cuando un maestro genere un enlace y lo comparta, este será el primero en entrar a la sala de conversación, además de que será el único en fungir como moderador. Sólo si lo desea, tendrá la posibilidad de agregar a más moderadores y él tendrá la capacidad de elegir al presentador.

Asimismo, los subtítulos generados automáticamente en la aplicación estarán disponibles en cinco idiomas diferentes, incluyendo español e inglés, lo cual representa un paso adelante para mejorar la experiencia de grupos escolares que cuentan con alumnos de distintos países.

Otra de las actualizaciones que recibirá Meet es la integración de Public live streaming, donde el moderador tendrá la capacidad de mostrar transmisiones en vivo de manera nativa en su presentación. Esta innovación llegará a finales de este año, informó la empresa.

Por otra parte, Google Workspace for Education también recibirá Smart Canvas, la cual buscará entregar una nueva experiencia colaborativa de trabajo, por medio de apps que son conocidas para los usuarios de la plataforma, como Docs, Sheets y Slides.

En términos de seguridad, estas actualizaciones integrarán la opción de generar un PIN de cuatro dígitos para que los alumnos ingresen a sus Chromebook, en vez de memorizar contraseñas. Además, resaltó Yeskel, dentro de este espacio no se hace un seguimiento de la actividad de los estudiantes, por lo que no reciben publicidad.

“El mundo ha cambiado, así como la educación y eso no necesariamente es algo malo” concluyó Jennie Magiera, directora de Education Impact en Google. “He visto el potencial de usar la tecnología en la normalidad antes de la pandemia para mejorar las oportunidades de aprendizaje y aunque algunos profesores se sentían inseguros al respecto, me alegro de que no regresaremos a esa normalidad”.