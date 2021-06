“Si están crudos no se vacunen” advierte BC a jóvenes

El Gobierno de Baja California pidió a la población juvenil no asistir “crudos” a aplicarse la vacuna contra el COVID-19, porque podrían tener efectos secundarios.

“Si están crudos o con resaca no se vacunen, porque van a tener efectos secundarios que van a ser mayores”, alertó en videoconferencia el secretario de Salud del estado, Alfonso Pérez Rico, aclarando que si bien sí se pueden ingerir bebidas alcohólicas luego de vacunarse, no es recomendable, pues los efectos secundarios se pueden confundir con los de la resaca.

“Si empiezo a tomar mucho y me empieza a doler la cabeza, no sabremos si fue por beber bebidas no saludables o por la vacuna”, comentó.

Y es que cabe recordar que en algunos estados fronterizos, como Baja California, ya se comenzó a inocular a la población de 18 a 39 años de edad con las vacunas Johnson & Johnson, las cuales fueron compartidas por Estados Unidos.