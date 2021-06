OMS pide que no se exija a viajeros estar vacunados si aun no esta disponible globalmente.

Este viernes la Organización Mundial de la Salud pidió a las naciones no exigir a los viajeros estar vacunados para volar de un país a otro, pues la vacuna aún no está disponible en varias partes del mundo así que no se puede considerar como un medicamento global.

«Imponer este requisito supone una doble desigualdad, ya que individuos de países sin acceso a las vacunas encima tendrían dificultades para viajar», señaló en rueda de prensa el director de emergencias sanitarias de la OMS, el irlandés Mike Ryan.

Como comparación, puso como ejemplo a la fiebre amarilla, que en algunos países si es obligatorio comprobar estar vacunado ya que es un fármaco con acceso universal, además de que la dosis tiene muy bajo precio.

«Todo el planeta está cansado de las medidas de prevención, pero mientas los ciudadanos de los países desarrollados ya llenan las calles y los restaurantes, en el resto del mundo siguen los confinamientos», lamentó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.