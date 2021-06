Alcaldes electos en la CDMX ofrecen diálogo y piden evitar favoritismos

Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, dijeron que no buscan confrontarse con el gobierno de Sheinbaum, sino que haya entendimiento.

Los alcaldes electos de Cuauhtémoc, Coyoacán y Miguel Hidalgo, postulados por la alianza PAN-PRI-PRD, aseguraron que buscarán ser un factor de diálogo y entendimiento y no de división con el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues su objetivo no es confrontar sino sumar esfuerzos en beneficio de los capitalinos.

En la mesa «Oposición en la CDMX: Retos y propuestas para la gobernabilidad», organizada por Expansión Política, Sandra Cuevas, de Cuauhtémoc; Giovani Gutiérrez, de Coyoacán, y Mauricio Tabe, de Miguel Hidalgo, señalaron que en la primera reunión que tuvieron con el secretario de Gobierno local, José Alfonso Suárez del Real, subrayaron estar dispuestos a trabajar sin distingo de partidos o ideologías.

«(Queremos) que no haya alcaldes consentidos por ser del partido que gobierna (Morena). No venimos aquí a grillar, no venimos a hacer juego electoral; a lo que venimos es a resolver problemas y necesitamos esa sensibilidad por parte de los funcionarios del gobierno de la ciudad», dijo Tabe.

Los alcaldes electos de la alianza Va por la CDMX también resaltaron que la conformación de la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México (UNACDMX) fue con la idea de que quienes gobernarán nueve de las 16 demarcaciones de la capital intercambien ideas y experiencias en rubros como seguridad, combate a la corrupción, movilidad y sustentabilidad, entre otros temas, sin revanchas políticas.

Ante los reiterados mensajes de la jefa de gobierno en torno a los resultados de las elecciones —en los que Sheinbaum ha dicho que Morena perdió posiciones porque hubo sectores que se dejaron convencer por una campaña para desprestigiar al partido —, Cuevas, Gutiérrez y Tabe coincidieron en que pasados los comicios los ciudadanos deben ser los beneficiarios de una ciudad unida.

«Se hizo UNACDMX porque es una ciudad, no son dos ciudades, no estamos partidos a la mitad; cuando juega la Selección Mexicana de futbol, todos nos ponemos la de la selección, no la de los Pumas o de las Chivas, y a eso vamos, tener una ciudad en el entendimiento y en el trabajo conjunto», dijo Gutiérrez.

Cuevas aseguró que desde Cuauhtémoc tendrá voluntad para dialogar con la administración local o con alcaldes de otros partidos, y consideró que si se encuentra con negativas la propia ciudadanía habrá de reprochar en las próximas elecciones.

«Si ellos continúan con un tema de odio, de dividir a la sociedad, es tema de ellos y en 2024 van a tener nuevamente resultados negativos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como oposición? Construir, edificar y darle el mejor gobierno a cada una de nuestras demarcaciones», sostuvo.

Transición sin cacería de brujas ni omisiones

El alcalde electo en Miguel Hidalgo aseguró que el proceso de transición será transparente y con transmisiones en vivo, para que la ciudadanía y los medios estén enterados de lo que ocurre en este procedimiento de entrega-recepción.

Afirmó que no habrá «un borrón y cuenta nueva» hacia su antecesor Víctor Hugo Romo, de Morena, pues si bien no habrá «cacería de brujas», tampoco se va a tolerar o tapar un acto que comprometa a su administración.

«No quiero politizar una entrega-recepción, pero tampoco voy a comer manzanas podridas; si hay algo que esté mal, lo vamos a denunciar», dijo Tabe.

En el caso de Coyoacán, una demarcación marcada por casos de corrupción atribuidos a administraciones anteriores, Gutiérrez señaló que hay disposición del gobierno saliente para tener una transición ordenada, aunque indicó que no adelantará juicios hasta que concluya la fase de entrega-recepción, punto en el que coincidió Cuevas sobre Cuauhtémoc.