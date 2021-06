«Asquerosas»; Así es como califica a los transexuales el presidente checo, Milos Zeman.

El presidente checo Milos Zeman ha provocado polémica al calificar como «asquerosas» a las personas transgénero cuando declaraba sobre la reciente ley homófoba aprobada por el parlamento de Hungría, el país vecino.

Esta nueva ley húngara prohíbe que en su país se transmitan contenidos en los que se considere que se promueve la homosexualidad, la reasignación de género y el concepto de sexualidad que se desvíe del asignado a una persona al nacer.

Varios miembros de la Unión Europea han recibido de manera negativa esta nueva ley al considerarla homófoba en su totalidad, por lo que Hungría ha sido fuertemente criticada.

Zeman apoyó y defendió al primer ministro húngaro, Viktor Orban por esta nueva ley declarando; «No veo ninguna razón para no estar de acuerdo con él, puedo entender a gays, lesbianas, etc. ¿Pero sabes a quién no entiendo en absoluto? A las personas transgénero», a las que calificó como «intrínsecamente asquerosos».

Las declaraciones las da justo en el mes del orgullo, y a poco más de un mes que se celebre el festival de este colectivo en Praga.