Denuncian al dirigente del PVEM en Jalisco por agresiones

Enrique Aubry de Castro Palomino, dirigente del Partido verde Ecologista de México en el estado de Jalisco fue denunciado por Braulio Álvarez López, su asistente y chofer, quien señaló que lo agredió y amenazó con un cuchillo.

El agredido, de 20 años, relató que fue en un departamento de la colonia Moderna donde Aubry lo agredió, primero verbalmente, luego intentó estrangularlo y más tarde lo amenazó con un cuchillo, tras lo que logró escapar.

Sin embargo, el agresor y dos empleados lo siguieron por la calle para subirlo por la fuerza a un auto, lo que no lograron conseguir.

“No habían pasado ni 15 segundos que me dijo que atendiera a los invitados y fue atrás de mí, y con malas palabras me reclamó que no le hacía caso, que si no me iba a matar. Me agarró del cuello y me empezó a ahorcar y forcejeamos; lo aventé, agarró un cuchillo y me dijo que me iba a matar que ya había valido madres. Logré zafarme y salí del departamento”, señaló el joven.

Ante las agresiones, Álvarez determinó realizar una denuncia asegurando que teme por su vida, pues Enrique Aubry es una persona violenta.

Esta no es la primera vez que Aubry protagoniza un hecho de agresión, en su paso por el Congreso estatal y federal tuvo enfrentamientos con políticos como José Antonio de la Torre, Héctor Álvarez, Hugo Contreras y Salvador Caro. También se le señaló por golpear a Mario Córdova, ex funcionario estatal y en 2015 se le acusó de agredir a brigadistas del PAN en el distrito 14.