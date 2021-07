Sheinbaum espera que quiten fuero a Mauricio Toledo

No es un asunto político, es un asunto en donde hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, denunció que el diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Mauricio Toledo, se haya reelegido como legislador, pese a las denuncias de enriquecimiento ilícito en su contra.

En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina descartó que sea un asunto político, pues aseguró que hay suficientes pruebas del delito.

“A mí en particular, no me parece, no me parece que haya ocurrido así y espero, pues que haya la continuidad de este desafuero que pidió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque tienen pruebas suficientes; no es un asunto político, es un asunto en donde hay pruebas suficientes de enriquecimiento ilícito”, explicó Sheinbaum.

La sección instructora de la Cámara de Diputados se reunirá para revisar y votar los dictámenes de desafuero de los legisladores Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito, y Benjamín Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual.

La mandataria dijo que el desafuero del ex delegado en Coyoacán, Toledo, es un asunto en el que la Sección Instructora cuenta con las pruebas.