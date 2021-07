“Los logros están a la vista”, dice AMLO en informe

En Palacio Nacional este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió un informe a tres años de su triunfo electoral.

A tres años del triunfo del movimiento de transformación que encabeza, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el pueblo de México aprueba la labor del gobierno federal.

Durante el informe trimestral de avances de la actual administración dio a conocer resultados de una encuesta telefónica nacional realizada por su gestión. En estos se señala que el 72.4 por ciento de las y los entrevistados están a favor de que concluya su mandato en 2024 y no antes de terminar su sexenio.

“Los logros están a la vista. A pesar de la pandemia y del sufrimiento que acarreó, la gente no ha perdido la fe en un mejor porvenir, existen libertades plenas y poco a poco vamos pacificando al país sin violar derechos humanos y sin reprimir al pueblo. Me alegra que así lo entienda la mayoría de los mexicanos. (…) Gracias por refrendar su confianza en mi persona. Repito: yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca, jamás los traicionaré”, aseveró.

Dijo que los opositores a la política de bienestar “no podrán detener las ayudas destinadas a los pobres. No podrán desaparecer, como lo querían, la pensión a los adultos mayores, a las niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, ni la atención médica y los medicamentos gratuitos”.

El jefe del Ejecutivo afirmó que seguirá y se fortalecerá la implementación de programas y proyectos estratégicos, como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles, el Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar, el corredor del Istmo de Tehuantepec y la cobertura de la empresa CFE Internet para Todos.

Durante el informe, el presidente destacó que en el último trimestre el país muestra signos alentadores de recuperación en materia de salud y económica.

En cuanto a la crisis sanitaria que generó la pandemia de COVID-19, detalló que de abril a junio se redujo considerablemente el número de contagios y se han registrado menos fallecimientos a causa de la infección grave por el virus SARS-CoV-2, y agregó que el control de la epidemia es producto de la colaboración de la población con las autoridades y del esfuerzo del personal médico que trabaja diariamente para salvar vidas.

Expuso que en 15 meses el presupuesto de salud se ha incrementado en 70 mil millones de pesos. Con estos recursos se terminaron, reconvirtieron y equiparon hospitales; además se contrató y capacitó a más de 70 mil trabajadores de la salud con el propósito de que ninguna persona enferma se quedara sin una cama, equipo de respiración o personal de salud que lo atendiera de manera oportuna.

Afirmó que el Plan Nacional de Vacunación es eficaz. Hasta este día, el 35 por ciento de la población mayor de 18 años ya fue vacunada y han llegado 57 millones 336 mil 595 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Janssen de Johnson & Johnson y Cansino.

En cuanto a la economía, el presidente informó que las previsiones de crecimiento son del 6 por ciento.

Adelantó que el gobierno federal mantendrá la política de no contratar deuda adicional y no aumentar en términos reales los precios de las gasolinas, el diésel, el gas y la luz.

“No ha habido asaltos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente”, subrayó.

En el rubro de seguridad pública, la incidencia delictiva mantiene una tendencia a la baja: los homicidios han disminuido 2 por ciento; el robo de vehículo, 40 por ciento; el secuestro, 41 por ciento y el robo a casa habitación, 26 por ciento, añadió.

Acompañaron al presidente integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.