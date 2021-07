El consejero presidente dijo que el INE determinará si hubo financiamiento ilícito en campañas, no la UIF; «autoridades ministeriales deben aclarar si crimen se involucró en campañas, sería lamentable», mencionó. Comparte esta noticia

El consejero presidente Lorenzo Córdova señaló que a un mes de concluir la fiscalización de campañas, el INE no ha detectado financiamiento ilícito en las candidaturas y aprovechó para dejar claro, que esta es una competencia exclusiva del árbitro electoral y no de otras áreas como la Unidad de Inteligencia Financiera. Consideró que deben ser las autoridades ministeriales las que aclaren si el crimen organizado tuvo que ver en las candidaturas como se ha dicho, lo que sería lamentable. También aprovechó para aclarar que éstas no fueron las elecciones más violentas de la historia, pues no son los procesos electorales los que detonan la violencia sino que tienen que desarrollarse en medio de un país violento, en el que dijo, espera que las autoridades hagan su trabajo para que en las elecciones del 2024, garanticen la integridad y la vida de las y los candidatos.

P: El INE está en el proceso de fiscalización para revisar omisiones y presuntos ilícitos, con eso se viene otra ola de sanciones como en precampaña. R: Probablemente sí, esto es una de las actuaciones del INE en las que naturalmente hay confrontación con los partidos. La fiscalización es un caso no menor, lo vimos en el último año, cuando por cuestiones de fiscalización se negó el registro como partido político a una organización de ciudadanos; cuando por omisiones en materia de fiscalización como entregar el informe de precampañas, el INE negó como dice la ley el registro de candidatos algunos aspirantes.

Efectivamente como ustedes señalaron, casi un millar de candidaturas no entregó a tiempo y eso amerita de por sí una sanción por entrega extemporánea. Es natural que se vengan multas y esperamos que sea la mayor parte faltas formales, pero si hay algún otro tipo de faltas como ingresos de fuente prohibida, financiamientos y legales o bien sus valuaciones de los gastos para tratar de eludir los topes de gastos de campaña.