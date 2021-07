AMLO asegura que incendio en plataforma de Campeche no fue intencionado.

Luego del incendio ocurrido el pasado viernes en plataforma de Pemex de Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que este no fue provocado.

AMLO aprovechó este lunes para informar que ya se inició una investigación en la cual interviene la Fiscalía General de la República (FGR).

«Ya se está trabajando, los primeros reportes que tenemos tiene que ver con una fuga de gas y nitrógeno en un gasoducto que con lluvia, que con tormenta, que con descargas eléctricas, explotó».

«Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas, se controló relativamente pronto en muy pocas horas ya se inició la investigación, y también, ya tanto Pemex como la Secretaría del Medio Ambiente están empezando a hacer un avalúo, un análisis sobre los daños ocasionados y vamos a reparar todos los daños», dijo.

Por otra parte AMLO declaró que su gobierno se enfoca en la elaboración de alternativas y no depender de los combustibles fósiles como el petróleo y cuidar el medio ambiente.

«Estamos avanzando para crear alternativas para no depender de combustibles fósiles, de recursos no renovables, tan es así que ya se puso el tope a la extracción de crudo, no vamos a extraer más de dos millones de barriles diarios».

«Vamos a terminar el sexenio con la mitad de extracción del sexenio de Fox como a la mitad y se hace precisamente para dejar a las nuevas generaciones estos recursos que son de todos, es una herencia para las nuevas generaciones, esto ayuda mucho a la política de mejorar el medio ambiente, de no deterioro del medio ambiente, de contribuir para evitar lo del cambio climático», indicó.