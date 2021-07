¡Que alivio! Se puede tomar después de vacunarse.

Previo a la vacunación cientos de personas se han hecho la misma pregunta, misma que es digna y debe de ser respondida, ¿Cuánto hay que esperar para beber después de vacunarse? según el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó este martes que no existe una prohibición para el consumo de alcohol para recibir la vacuna contra COVID-19, pero pidió a las personas que el consumo sea moderado, ya que el consumo de bebidas alcohólicas es nocivo para la salud.

«Las actividades de las personas jóvenes no deben de interferir con la vacunación. El tema del alcohol que ha sido muy sonado; en general, el consumo excesivo del alcohol causa daños a la salud pública y en lo individual es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol, por ejemplo, entonces no debería ser un problema», dijo en Palacio Nacional.

De todos modos se recomienda esperar un par de días, esto con el objetivo de ayudarle a la vacuna a ayudarnos.