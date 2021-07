La CODHEM defiende y protege los derechos de los pueblos originarios

La defensa y protección de los pueblos originarios mexiquenses es un eje primordial de la actividad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), por ello opera la Visitaduría General en Atlacomulco y la Visitaduría Adjunta especializada, ambas facultadas para conocer y atender a las personas integrantes de las comunidades indígenas, con absoluto respeto a su dignidad, informó el primer visitador general, Víctor Delgado Pérez.

Detalló que para la Codhem, este sector de la población es considerado como uno de los más vulnerables desde la perspectiva de derechos humanos, ya que suelen enfrentar condiciones de marginación, discriminación y diversos retos en materia económica, social y cultural.

Delgado Pérez puntualizó que el ombudsperson Jorge Olvera García ha generado todo un pilar de acción en los programas y actividades de la Comisión para atender a la población indígena y velar por su desarrollo justo y en igualdad, a partir del respeto y garantía de sus derechos humanos.

Con este fin, afirmó, la Visitaduría Especializada -creada el 25 de febrero de 2020-, ha recibido 43 quejas relacionadas con la vulneración a los derechos humanos de personas indígenas, a las cuales da puntual seguimiento proveyendo siempre el servicio de intérpretes y traductores en las lenguas originarias del Estado de México.

En este gran pilar de acción a favor de los derechos de los pueblos originarios, la Codhem realiza acciones diversas como la edición de la Ley de Amnistía del Estado de México a las lenguas indígenas mexiquenses, el libro La violencia contra las mujeres rurales e indígenas de San Felipe del Progreso; la constante capacitación en esta materia a personal del servicio público y, entre otras acciones, visitas periódicas a instituciones públicas estatales y municipales para verificar que se respeten sus derechos, amén del convenio de colaboración que sostiene con la Universidad Intercultural de esta entidad.

El primer visitador general de la Codhem explicó que el peso del Organismo autónomo y de sus recomendaciones se sustentan en la fuerza moral de la figura del ombudsperson como defensor de la dignidad humana, de los elementos objetivos de sus investigaciones, así como en la fuerza del derecho y el análisis exhaustivo de cada uno de los casos que recibe a fin de corroborar o no violaciones a derechos humanos; teniendo presente que hay estudios serios y diversos que coinciden en que no es necesario que los organismos públicos de derechos humanos tengan la fuerza coercitiva para cumplir su misión.

Víctor Delgado Pérez recordó que la naturaleza de las recomendaciones que emite la Codhem estriba en que no son vinculatorias, por ello, la Defensoría del pueblo mexiquense tiene la facultad de informarlas a la ciudadanía y hacerlas públicas “en uso de su fuerza moral y representatividad de los derechos humanos”.

Agregó que la Ley de la Codhem señala que si una autoridad acepta la recomendación tiene que cumplir los puntos petitorios y si no la acepta, la Codhem lo hará saber a la Legislatura local, para que, con base en sus atribuciones, llame a la o al titular de la instancia o ente, a fin de que justifique o motive la no aceptación.