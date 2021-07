Reconoce México tercera ola de Covid-19

El Gobierno aseguró que la vacunación ayudará a mitigarla.

México enfrenta una tercera ola de contagios de COVID-19 aunque las autoridades minimizan sus efectos alegando que la vacunación ha frenado los decesos y avanza el plan de inmunización, en un día en que la capital comenzó a inocular a sus treintañeros.

“Tenemos una situación en donde hay un repunte, que es el tercer repunte que se presenta a lo largo del periodo de la epidemia“, aceptó este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

No obstante, el estratega contra COVID-19 en México relativizó el impacto de esta tercera ola – ejemplificada en el aumento del 22 % en contagios respecto a la semana epidemiológica anterior – por la caída de hospitalizaciones y defunciones.

Ante esto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que aun con este “pequeño repunte” en México “no hay gravedad” pues ha bajado considerablemente el número de muertos.

“Aun cuando la población joven está siendo contagiada, nada significa gravedad, pero sí hay ligero repunte, no hay la hospitalización que se podría esperar y lo más importante de todo es que no hay fallecidos, ha bajado considerablemente el número de muertos”, afirmó.

Cabe mencionar que este martes López-Gatell confirmó la apertura del registro a la población mayor de edad para ser vacunados contra COVID-19, pues es justo en este sector donde se han incrementado los contagios.

El funcionario también informó que desde la noche del 5 de julio los mexicanos que tengan un esquema completo de vacunación pueden obtener un comprobante oficial que puede servir para viajar a países con restricciones para ingresar por la pandemia.