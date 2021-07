No soy Peña ni Calderón, ni partidario del “mátalos en caliente”, dice AMLO

El presidente explicó que la razón por la cual no ha actuado el Ejército en Aguililla ha sido porque se tiene el objetivo de buscar un acuerdo y al mismo tiempo, evitar la violencia y la confrontación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población de Aguililla y en general de toda la región de Michoacán, para que ayuden a conseguir la paz y no tomen el camino de la violencia ni de la confrontación.

Cuestionado sobre la situación que se vive en Aguililla, Michoacán y el no actuar del Ejército ante las provocaciones de grupos delictivos que han cortado la luz y cerrado carreteras, refirió que él no es ni Enrique Peña Nieto ni Felipe Calderón, por lo que no permitirá que sean los grupos de autodefensa los que tengan que garantizar la paz y sostuvo que ese fue un grave error que causó muchas vidas, por lo que la vía será buscar el diálogo a través de la mesa de negociación que ya se abrió.

“Están muy interesados nuestros adversarios, mucho muy interesados en la provocación, en que caigamos en la trampa de la provocación, de la violencia, porque quisieran mancharnos, quisieran poder decir: ‘es lo mismo de antes’. No, yo no soy Peña, ni soy Felipe Calderón, no soy partidario del ‘mátalos en caliente’, no soy partidario de masacres, no soy partidario de torturas, no soy partidario de asociación delictuosa que se daba entre delincuencia y autoridades, somos distintos”, manifestó en conferencia matutina.

En este contexto, pidió hacer a un lado el odio y el rencor para en su lugar llevar a la práctica el principio del amor al prójimo y manifestó que los grupos de la delincuencia organizada quieren apoderarse de territorios, provocar confrontación y pérdidas de vidas humanas.

“No estoy de acuerdo con la vía violenta, soy pacifista. Aunque se burlen porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego”, agregó.

López Obrador expresó que su Gobierno vive asediado porque es una temporada de canallas y zopilotes, pero que ellos tienen “ideales, tenemos principios y vamos a seguir adelante, y vamos bien y vamos a cuidar, nada más no caer en ninguna provocación”.

Sobre la inacción del Ejército en Aguililla, aseguró que ha sido porque se tiene el objetivo de buscar un acuerdo y al mismo tiempo, evitar la violencia y la confrontación.

Sobre una visita a la zona, contestó que vería cuándo puede ir, y que no acude a la zona “porque no quiero hacerle ‘el caldo gordo’ a la prensa amarillista y a nuestros adversarios. ¿Se imaginan? Si voy a estar en eso, híjole, el Reforma y El Universal, y las televisoras y todos hablando nada más de eso. Estoy pendiente, estoy atento, estamos actuando, pero pues no me estoy chupando el dedo. Por algo soy el presidente de más edad en la historia de México, hasta lo dicen mis adversarios y hasta les concedo razón, que ya estoy chocheando”.