El TEPJF da revés a Jorge Hank: señala que cometió violencia política de género

La resolución implica que el excandidato al gobierno de Baja California y exalcalde de Tijuana deba tomar un curso en materia de género y disculparse por expresiones contra las mujeres.

El excandidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario (PES), Jorge Hank Rhon, sí cometió violencia política de género al hablar de la inteligencia de las mujeres, pues las expresiones que usó se basan en estereotipos discriminatorios.

Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó, en sesión semipresencial, que las expresiones del exalcalde de Tijuana no pueden estar avaladas por la libertad de expresión, como él solicitó.

Integrantes del Observatorio Electoral Ciudadano de Baja California presentaron una queja por las declaraciones de Hank Rhon el 26 de enero, durante una conferencia de prensa.

Entonces dijo: «Porque yo a mi madre la quiero, la amo, la respeto, a mi esposa por supuesto, a mis hijas; entonces, yo, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo, y creo que ahora como que se les ha bajado un poquito la inteligencia, antes eran las abusadas, órale, agarraban al que las mantenía y échale a chambear y yo aquí…».

El Tribunal Electoral local determinó la existencia de violencia política de género por parte del excandidato y del partido, por lo que se les impuso una amonestación pública y el dictado de medidas de reparación. Ahora, el TEPJF confirmó estas medidas.

Hank Rhon debe tomar un curso en materia de igualdad y convocar a una rueda de prensa, para expresar de manera personal una disculpa pública en relación con la infracción acreditada.

También se deberá ordenar a los institutos local y Nacional Electoral (INE) la inscripción en los registros de personas sancionadas por violencia política de género, por al menos seis meses.

No es la primera vez que el empresario emite expresiones que se basan en estereotipos discriminatorios contra las mujeres, a quienes incluso ha llegado a decir que son su «animal favorito».

En mayo, Hank Rhon se refirió de forma ofensiva a la excandidata de la alianza Va por Baja California, Lupita Jones, a quien describió como «basura», luego de ser cuestionado sobre si la invitaría a sumarse a su campaña. «No, yo no quiero basura», dijo.

Incluso, sobre el resultado de una encuesta en la que se informó que iba arriba de la otrora candidata de Morena a la gubernatura del estado, Marina del Pilar Ávila, emitió un comentario sexista: «¿Que estoy arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen… toy casado, y luego tengo 23 hijos, no, no…».

En los comicios del 6 de junio, la candidata morenista ganó la contienda y actualmente es gobernadora electa. Asumirá el cargo a finales de este año.