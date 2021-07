“Nacho” Ambriz es presentado como nuevo entrenador del Huesca

El mexicano Ignacio “Nacho” Ambriz fue presentado este jueves como el nuevo entrenador del Huesca de la Segunda División de España, destacando que con esto cumple “un sueño”.

“Estoy muy feliz de poder estar en el Huesca y con esto se cumple un sueño que agradezco. Vengo con hambre de hacer un gran torneo”, mencionó el entrenador quien en 2020 fue campeón con León.

Nacho Ambriz ha dado las primeras pautas de cómo le gusta que jueguen sus equipos: «Con orden, intensidad y que juegue bien al futbol». «Me gusta un equipo competitivo que trabaje mucho y hacerlo con mucha humildad. Nada me espanta. También me gusta corregir lo que no se hace bien y seguir aprendiendo» ha apuntado.

Ambriz, quien en su momento fue auxiliar de Javier Aguirre, señaló que sacrificó la comodidad de México para cumplir el sueño de dirigir en Europa, por lo que espera que más adelante pueda entrenar a un equipo de primera división.