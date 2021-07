Aumentan hospitalizaciones por Covid en la CDMX

‘Es menor la edad de las personas (…) son más jóvenes los que se hospitalizan’, detalló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum confirmó el incremento de hospitalizaciones por Covid-19 que se ha tenido en las últimas semanas, las cuales dijo son principalmente de personas jóvenes que no han sido vacunadas.

“Sí hay un aumento de las hospitalizaciones, hay suficiente capacidad en todos los hospitales de la Ciudad de México. Es menor la edad de las personas que están entrando hospitalizados, menor el número de lamentables fallecimientos asociados al covid en los hospitales, es menor que en los otros periodos donde tuvimos incremento en hospitalizaciones y también menor el número de personas que son intubadas, precisamente porque son más jóvenes los que se hospitalizan”, dijo Sheinbaum.

Ante ello la mandataria capitalina exhortó a la población a realizar sus actividades con responsabilidad y vacunarse cuando les corresponda.

Además, anunció que está en marcha una campaña para sensibilizar a la población para que no baje la guardia y continúe con el cumplimiento de las medidas sanitarias.

“Usa cubrebocas, mantén sana distancia, usa gel Si tienes algún síntoma hay que hacerse la prueba y acudir temprano al hospital si es necesario. También mañana ya se va a informar de otras acciones que estamos tomando en caso de que llegara aumentar más, pero por el momento tenemos dos veces a la semana reunión con todas las instituciones de salud de la ciudad y las federales para poder atender el covid y hay suficiente espacio en los hospitales, pero pedirles a las personas, sobre todo las que no están vacunadas o que solamente tienen una dosis pues que no sigamos cuidando”, añadió.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud federal, del 6 de junio al 6 de julio el número de camas ocupadas por enfermos de covid-19 en la capital del país se incrementó en 90.4 por ciento.

El 6 de junio había sido el día con el número más bajo de hospitalizaciones (574) después del pico máximo que se tuvo el 18 de enero pasado, con 7 mil 401.

Si bien actualmente el 58% de la población mayor a 18 años (7.1 millones) cuentan -por lo menos- con la primera dosis de la vacuna anticovid, el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 está latente, prueba de ello es que hasta este miércoles 7 de julio se tenían 16 mil 510 casos activos.

Con relación a los nuevos casos de SARS-CoV-2, en un mes se acumularon 35 mil 051, al pasar de 662 mil 992 el 6 de junio a 698 mil 043 el 7 de julio.

Con relación a las defunciones hasta este 7 de julio se tenían 44 mil 680, es decir 732 más que hace 30 días.