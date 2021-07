Niega AMLO reforma fiscal

El Presidente de México mencionó que es falso que se implementará una reforma fiscal ya que esto ocasionaría un aumento de impuestos.

Andrés Manuel López Obrador negó que se vaya a implementar una Reforma Fiscal en México, ya que se traduciría en un aumento de impuestos.

“No va a haber Reforma Fiscal, porque cuando hay una reforma fiscal hay aumentos de impuestos y no se necesitan”, expresó.

En conferencia de prensa, desde Palacio Nacional el presidente indicó que la fórmula para recaudar mas dinero es no permitir la corrupción y estar en austeridad republicana “así alcanza”.

Además el presidente indicó que como el país tendrá crecimiento económico, ayudará a la recaudación de dinero.

López Obrador aprovecho para proyectar una gráfica, en el Salón Tesorería en donde detalló que la recaudación total de impuestos al 7 de julio de 2020 fue de 2 billones 79 mil millones de pesos.

“En 2021 fueron dos billones a 286 mil estamos hablando de un poquito más de 200 mil millones, con relación al mismo periodo, del período pasado en términos reales 4.9% un nominal es un 10%”, explicó.

“Estamos arriba de lo que se estimó en la ley de ingresos para este año por eso va alcanzar para el gas no hay problema”, concluyó.

Por otro lado, López Obrador destacó el avance del 51 por ciento en la vacunación contra COVID-19 en municipios de la frontera norte y afirmó que al concluirla “estaremos en condiciones para la reapertura completa. Ese es el propósito”.

En tanto la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que el operativo especial podría terminar en los primeros días de agosto y dijo que la meta es vacunar a un total de 2 millones 848 mil 130 personas en 45 municipios de la frontera con Estados Unidos, de las cuales hasta este jueves suman un millón 453 mil 577 personas, lo que representa el 51.03 por ciento de la población objetivo.

El mandatario informó que, de acuerdo con su instrucción, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, se encuentra en Chiapas para trabajar con los gobiernos estatal y municipales a fin de fortalecer la implementación del Plan Nacional de Vacunación en esa entidad.

Acotó que el aumento en los contagios que se ha registrado en las últimas semanas se presenta en su mayoría en la población joven “afortunadamente no tenemos incrementos en fallecidos porque ya se avanzó con la vacunación. Sí ayuda mucho vacunarnos”.