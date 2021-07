Tras Inundaciones en Tamaulipas, buscan cocodrilo extraviado.

Alerta y pánico causó la publicación de un usuario de Facebook, quien pide que lo ayuden a buscar un cocodrilo que se le escapó, pues las recientes inundaciones podrían desplazarse fácilmente a diversas colonias.

Con el título «Busco Cocodrilo», la publicación se volvió viral tras el temor de los residentes de esta frontera de ser atacados por el reptil. JA Venegas es el usuario que asegura que el animal salió de la colonia Las Culturas.

«Se me llenó la tina y obvio se salió con un brinco y no lo encuentro. Aquí debe de estar en mi solar y si no está, debe estar en los alrededores de Las Culturas, Tec, Camino Real y alrededores», posteó el dueño del cocodrilo.

El joven, ofreció una recompensa para quien encontrara al animal. «Como hay mucha agua debe andar pasándola chido pero si lo llegan a ver les doy una recompensa»; sin embargo, no especificó la suma de ésta.