En reserva ecológica monarca, derriban mas de 3 mil árboles por plaga.

Cientos de árboles en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca están plagados por tres tipos de insectos descortezadores –Scolytus, Pseudohylesinus y Pityophthorus–, hasta ahora, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha identificado 21 hectáreas afectadas en ejidos de Michoacán, esto 7 mil 147 metros cúbicos, lo que se traduce en 3 mil 145 árboles plagados que deben ser derribados, dijo Abel Plascencia González, gerente de Sanidad Forestal. De esa cifra, tan sólo en el Santuario El Rosario el volumen afectado es de 3 mil 185 metros cúbicos plagado, por lo que mil 225 abetos serán talados en el transcurso de los próximos meses, dijo el funcionario, al destacar que aún no concluye el inventario de oyameles afectados.

Los ejidos afectados son El Asoleadero, Cerro Prieto, Ocampo, El Rosario, Jesús de Nazareno y los Remedios; pero falta verificar los ejidos Senguio, Tlalpujahua y Cerro Prieto.

Plascencia González dijo que las plagas de insectos descortezadores en el polígono de la reserva, son una problema recurrente, cuyos años más críticos han sido 2009, 2011 y 2012, afectando una gran cantidad de superficie.

Abel Plascencia dijo que esta plaga infesta grupos de árboles, ya sea de tres, cinco a siete individuos, el máximo son grupos de 15 árboles registrados como afectados distribuidos en esa superficie. Estos llegan a causar la muerte del arbolado dentro de la reserva, debido al estrés al que se someten los árboles a causa de la sequía que se ha venido presentando en los últimos años, a causa del cambio climático. Explicó que los insectos y hongos no se erradican, son parte del ecosistema; sin embargo, si hay una sequía acumulada lo predispone al ataque del descortezador, los cambios en la temperatura y regímenes de precipitaciones hacen que el arbolado se estrese, y más el oyamel que con un cambio muy pequeño, sufre de estrés hídrico, es una condición que no podemos cambiar y es parte del ambiente y será con mayor frecuencia. Añadió que dentro de ese polígono de la reserva, hay presencia de unas plantas parásita, el muérdago enano, que ha estado presente por muchos años y que no se han hecho actividades para su contención, debido a que no le provoca la muerte de manera inmediata al árbol, pero para erradicarla, debe derrumbarse. “Es un problema adicional, hay plantas parásitas en el bosque y predispone al ataque de estos descortezadores. Le ponemos sequía, plantas parásitas y que no hay un manejo dentro del parque que implique tratamiento silvícola, esto ha propiciado que de manera recurrente se presenten estos descortezadores”, indicó. Indicó que el problema se acentúa con mayor frecuencia de abril a mayo, pero la gente lo observa en junio, cuando ya los árboles se ven rojizos, cuando las ramas comienzan a morir. “El descortezador, lo que hace es ir matando ramas laterales de la copa del árbol y el fuste principal, están sobre el tronco principal del árbol. Al momento de ingresar forman galerías que al interior lo van cinchando por dentro y ya no permite que el árbol pueda subir agua y nutrientes, por eso se van muriendo ramas y parte de la copa, además llevan esporas de hongos, y en conjunto con el insecto matan al árbol”, indicó.

Por ello, se debe implementar una estrategia de saneamiento de forma coordinada con la dirección de la Reserva de la Biosfera a cargo de la Conanp, y con su visto bueno, se emitió la notificación para que los ejidos ejecuten las actividades de saneamiento, que implica la remoción del arbolado afectado. Después de ejecutar las actividades de saneamiento, el responsable de verificar que se hagan bien los trabajos es la Profepa.