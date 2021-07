Subastan por 1.56 MDD videojuego de Super Mario 64 de 1996.

El famoso videojuego de Mario 64 lanzado en el año 1996 y que permitió ver por primera vez a este icónico personaje en 3D, fue subastado el domingo por la cantidad de 1, 560, 000 millones de dólares por la casa de subastas Heritage Auctions.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre del comprador de dicho videojuego, pero les sorprendió una puja tan alta solo dos días antes el juego de The Legend of Zelda para Nintendo sin abrir se subastara el viernes por 870 mil dólares.

Super Mario 64 es el juego para Nintendo 64 más exitoso en la historia, y fue el primero en presentar jugabilidad en 3D. Además introdujo elementos que posteriormente se convirtieron en estándares para títulos de este tipo; tal fue el caso del sistema de cámaras dinámico, que otorgaba gran libertad a los jugadores.

En el caso de la copia sellada subastada, recibió la calificación elevada de 9.8 A++ de WataGames, una reconocida compañía dedicada a certificar y clasificar videojuegos de colección.