Florentino Pérez tacha a Iker Casillas y Raúl como grandes estafas del Real Madrid

Las grabaciones, realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006, subrayan, entre otros asuntos: «Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca… Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl», relata El Confidencial reflejando ese audio.

