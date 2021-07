Capitalinos batallan para encontrar pruebas gratuitas de COVID-19

En los macroquioscos y centros de salud de la CDMX, las pruebas se agotan poco después de la hora de apertura del servicio. La escasez de pruebas gratuitas se produce mientras suben los casos.

Entre largas filas de espera y fichas que se acaban en las primeras horas de servicio, los habitantes de la Ciudad de México están teniendo dificultades para acceder a las pruebas gratuitas que realiza el gobierno capitalino para detectar casos de COVID-19, según se constató este martes en un recorrido.

En el macroquiosco instalado en la explanada de la alcaldía Benito Juárez, las personas comienzan a hacer fila desde las 6:00 horas, con el objetivo de alcanzar una de las 400 fichas que se reparten cada día.

Verónica Mendoza acudió junto a su hija de 17 años para realizarse la prueba de COVID-19, pues el padre de la joven resultó contagiado; sin embargo, no tenía la seguridad de practicarse una.

«Llegamos a las 10:30 y ya no tenían fichas, pero nos dijeron que nos formáramos; si sobran, nos la aplican», dijo Verónica, habitante de Benito Juárez.

«La gente está saliendo más, se está cuidando menos, y por eso mismo debería haber más pruebas», señaló.

La escasez de pruebas ocurre mientras el gobierno capitalino ha reconocido el incremento de casos positivos y hospitalizaciones, que se concentran en especial en jóvenes de 20 a 39 años, un grupo de edad con el que apenas está empezando la vacunación contra COVID-19 en la capital.

Jimena Favela, de 22 años, también fue en busca de una prueba al macroquiosco, pero a las 11:00 horas le informaron que ya no tenían disponibles.

«Debería ser fácil acceder a las pruebas gratis: ir, hacerte la prueba, tener el resultado, y más a los jóvenes que somos quienes nos estamos contagiando, tengo amigos que se han contagiado. No es posible que no podamos saber si estamos contagiados o no», comentó la joven.

Aunque el horario de servicio termina hasta las 17:00 horas, los propios trabajadores de los macroquioscos reconocen de las pruebas disponibles se asignan en las primeras horas.

«Las pruebas se acaban rápido, a esta hora (11:00 de la mañana) ya no va a encontrar en ningún lado, sobre todo ahora que empieza la tercera ola y hay más demanda», señaló uno de los trabajadores de Participación Ciudadana que atienden el macroquiosco de Benito Juárez.

En la alcaldía Cuauhtémoc, el escenario es similar, pues las fichas disponibles este martes se agotaron alrededor de las 9:15 horas, aunque a lo largo del día siguieron llegando personas en busca de una prueba.

Jacinto, de 32 años, alcanzó la ficha 380 en el macroquiosco de Cuauhtémoc, al que acudió después ir al centro de salud cercano a su casa desde las 8:00 de la mañana, pero ahí le informaron que ya no se aplican pruebas.

«Facilidad no tanto, porque en el mapa de la página de internet venía una clínica a la que llegué primero y ya no tenían pruebas; entonces, me vine para acá. Es complicado, porque si no me hubiera venido directo para acá, no hubiera alcanzado», señaló el joven.

En el recorrido, Expansion Política pudo comprobar en el Centro de Salud T-III Mixcoac, en Benito Juárez, las fichas se agotan aproximadamente desde las 8:00 horas y las personas comienzan a llegar desde las 5:30 horas, escenario que se repite en el Centro de Salud T-III Doctor Manuel Escontría, en Álvaro Obregón.

De acuerdo con personal de salud de Mixcoac, se les asignan entre 40 y 50 pruebas por día, que se acaban rápidamente ante la demanda. Los fines de semana solamente les llegan unas 10 pruebas por día.