El Coneval recomienda al gobierno una reforma fiscal ante la crisis por COVID-19

Además, señaló que dado que las intervenciones no fueron creadas para atender la emergencia sanitaria, no es posible atribuir que el total de presupuesto ejercido fue destinado a acciones para prevenir o mitigar los efectos de la COVID-19; por lo que expuso que se requiere tener mayor información para hacer una valoración de las intervenciones.

Previous Sheinbaum: "Yo respeto a Marcelo y a todos los compañeros rumbo al 2024"