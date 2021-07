Las insinuaciones sexuales son la forma de ciberacoso más común

Según cifras del Inegi, entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 se registraron 9 millones de mujeres reportaron haber sufrido algún tipo de violencia digital.

Dentro de las redes sociales hay personas que diluyen los límites de las relaciones personales y aprovechan el entorno digital para acosar e intimidar. Así le sucedió a Andrea Lenz, una joven de 20 años, que recibió “nudes” sin solicitarlas por parte de alguien a quien llamaba “amigo”.

“Según él, yo era como su hermana y me decía que los hermanos se enviaban ‘nudes’”, relata Lenz con la voz entrecortada. “Por mucho tiempo insistió en que lo hiciera y como no se las mandé, un día en la escuela se le ocurrió amenazarme”. A pesar de eso, Andrea no se intimidó y aunque no recurrió a alguna acción legal en contra de la persona, logró detener el acoso.

Experiencias como las de Andrea no son únicas, pues tan sólo entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 las padecieron una de cada cinco personas mayores de 12 años en México, según cifras del Módulo de Ciberacoso 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por lo tanto, al menos 16.1 millones de personas han sido afectadas por algún tipo de violencia en internet, pero el grupo que más se ha visto afectado es el de las mujeres, pues con ellas se han contabilizado 9 millones de casos, mientras que con los hombres han sido 7.1 millones de afectaciones.

Además, este sector de la población fue el que sufrió de las representaciones de acoso digital más fútiles, pues mientras los hombres reportaron que la principal ofensa que recibieron fueron los mensajes agresivos, ellas tuvieron que soportar insinuaciones y propuestas sexuales.

Tras superar su primera experiencia de acoso digital, la situación no se detuvo, pues un tiempo después comenzó a recibir mensajes de hombres en los que le decían que era “puta” o le enviaban sus fotografías sin pedirlas. Dichas conductas, Andrea sólo las ha podido describir como “grotescas”.

Las mujeres padecen más violencia digital

Cabe mencionar que este tipo de violencia es algo frecuente para ellas, pues de las mujeres que dijeron haber padecido un episodio de ciberacoso, tres de cada 10 señalaron que habían recibido una de estas representaciones en específico, mientras que las siguientes conductas que soportaron fue el contacto mediante identidades falsas y recibir mensajes ofensivos.

Durante su participación en el panel “Prevención de la violencia de género en el ciberespacio, organizado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Guardia Nacional, Danya Centeno, gerente de políticas públicas de Twitter México y Latinoamérica, lamentó que este tipo de prácticas en la red habla de un “analfatesimo digital” por parte de las personas que las cometen.

A comparación, los varones dijeron padecer en mayor medida el contacto mediante identidades falsas, los mensajes ofensivos, así como llamadas violentas para intimidarlos dentro de los entornos digitales.

Los estados en donde ha habido mayor prevalencia del ciberacoso hacia las mujeres han sido Tabasco, en donde 30 de cada 100 sufrió acoso virtual entre octubre de 2019 y noviembre de 2020. Después están Morelos y Colima, con 28 víctimas por cada 100.

En contraparte, la Ciudad de México fue la entidad donde hubo una menor cantidad de mujeres que padecieran este problema, con el 16.3%, seguido de Puebla y Nuevo León, con 18.9% y 19.2%, respectivamente.

Si bien Andrea no supo cómo proceder ante la conducta de su agresor, actualmente las redes sociales se han comprometido a reforzar la seguridad de las mujeres dentro de sus plataformas, además de protegerlas en contra del acoso y la violencia de género en la red.

