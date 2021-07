PROYECTAN ELIMINAR PROGRAMA INFANTIL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

Actualmente el programa ofrece servicios médicos gratuitos a cuatro millones de niños menores de cinco años.

A más de dos años del cambio de gobierno en nuestro país, varios programas sociales han sido eliminados y el siguiente en desaparecer sería el Seguro Médico Siglo XXI.

Una de las primeras acciones de Andrés Manuel López Obrador al convertirse en presidente fue eliminar el Seguro Popular, ya que aseguró que su funcionamiento era cuestionable porque existían actos de corrupción.

Por lo mismo lo eliminó y en su lugar se creó el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), con la promesa de ofrecer los mismos servicios de salud a la población sin seguridad social pero con la garantía de que no habría fallas.

Pero ahora, se dio a conocer el documento Estructura Programática para el Presupuesto 2022 elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que si bien apenas se trata de una propuesta sobre la distribución de recursos para el próximo año, ya existen varios aspectos que han llamado la atención.

Uno de ellos es que se pretende destinar “cero pesos” al programa Seguro Médico Siglo XXI. De esta forma prácticamente lo condenaría a su desaparición con lo que la población infantil quedaría desamparada y sin la posibilidad de recibir medicamentos.

Este Seguro Médico es un programa público que ofrece cobertura total a niñas y niños menores de cinco años de edad afiliados al Sistema de Protección Social en Salud, cuyo objetivo es financiar, mediante un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplia, complementaria a la contenida en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) a quienes no sean derechohabientes de una institución de seguridad social como IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena o Semar.

Todos los menores beneficiados con este programa pueden acceder a servicios de medicina preventiva y atención primaria a la salud, atención hospitalaria y de alta especialidad durante la vigencia de sus derechos y de manera gratuita.

Además, el Seguro Médico Siglo XXI abarca una amplia gama de enfermedades, muchas de ellas de alta mortalidad o bastante costosas. El catálogo incluye problemas respiratorios como neumonía, además de otras del período perinatal como desnutrición fetal.

Toda esta controversia aparece en medio de la discusión que mantienen los padres de niños con cáncer quienes demandan que existe un desabasto de medicamentos oncológicos a nivel nacional, en especial dentro del IMSS es donde se observan más carencias y a pesar de las promesas de su director, Zoé Robledo, todavía no se ha conseguido una regularización real.

Por lo pronto, la propuesta de eliminar por completo el presupuesto para el programa Seguro Médico Siglo XXI apenas será analizada y discutida pero podría concretarse.