Lanzan programas de becas digitales para impulsar más de 5 mil negocios mexiquenses

Señala 91 por ciento de las PyMES que la capacitación es indispensable para su supervivencia.

Con el objetivo de capacitar a emprendedoras, emprendedores y líderes de pequeñas y medianas empresas (PyMES) el Gobierno del Estado de México lanzó el programa “Aprende con Crehana y Conexión Emprendedora”.

En ese sentido, mediante la Secretaría de Desarrollo Económico y el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), en colaboración con la plataforma de educación en línea Crehana, y la organización Girls in Tech México otorgarán más de 5 mil becas a emprendedores mexiquenses para impulsar sus ventas en medios digitales.

La iniciativa permitirá a las y los emprendedores y pequeños empresarios del Estado de México acceder a dos meses de capacitación en línea de manera gratuita, así como a herramientas y mentorías con expertos del ecosistema empresarial que los ayudarán a desarrollar sus negocios desde cero, o bien a acelerar su crecimiento.

El objetivo de este programa es fortalecer los proyectos de las y los emprendedores enfocándose en la educación por resultados con dos niveles de aprendizaje: desde cero y especialízate, con la facilidad de acceder al contenido a través de forma digital.

De acuerdo con el estudio realizado por GS1 y la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), las PyMES han acelerado sus ventas por internet en el último año, impulsadas por la pandemia y el confinamiento, con un crecimiento del 94 por ciento en 2020 respecto al año previo.

Sin embargo, cerca del 40 por ciento de este tipo de negocios aún no tienen presencia digital, lo que representa una oportunidad de crecimiento en sus ingresos y estabilidad.

Por ello, en un contexto de alta incertidumbre, la capacitación es un punto fundamental para los negocios, pues de acuerdo con una encuesta de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO), 91 por ciento de las PyMES señalan que la capacitación es indispensable para su supervivencia.

Durante el lanzamiento virtual de esta iniciativa, el Secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, expuso que, el reto es hacer que cada vez más jóvenes se profesionalicen para emprender.

Por su parte la Directora el IME, Anahy Ramírez Vilchis explico qué a través de programas como estos, se da a la tarea de acercar capacitaciones centradas en la mentoría y el acompañamiento para una real materialización de proyectos y estrategias que afinan el talento de las y los mexiquenses perfeccionando sus técnicas como emprendedoras, emprendedores, empresarias y empresarios.

Por su parte, Antonia Segura, Country Manager para México de Crehana, refirió que “hoy es indispensable que los negocios tengan presencia digital, sin embargo, todavía hay muchos emprendedores y pequeños empresarios que no saben cómo hacerlo, les genera desconfianza o no tienen las herramientas adecuadas.

“Por ello, la alianza entre Crehana, el IME y Girls in Tech para desarrollar este programa de capacitación les facilitará la toma de decisiones para impulsar la transformación digital de sus negocios y sus ventas online”.

Las y los interesados pueden inscribirse, como fecha límite, hasta el 25 de octubre en http://bit.ly/crehana_edomex y posterior a eso, recibirán un correo con las instrucciones para poder activar su perfil en la plataforma.

Una vez inscrito en cualquier generación se tiene un máximo de dos meses desde su inicio para terminar y entregar los proyectos.