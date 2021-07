Política «ojo por ojo» de Israel impediría extradición de Tomás Zerón: NYT

The New York Times señaló en un artículo este jueves que el exfuncionario de seguridad, Tomás Zerón, no ha sido procesado en Israel porque dicho país está aplicando la política de “ojo por ojo” luego de que México apoyara en la ONU una resolución para investigar supuestos crímenes de guerra contra Palestina.

De acuerdo con lo publicado este jueves por Ronen Bergman y Oscar López, altos funcionarios israelíes confirmaron que no apresurarán la petición de México pues no creen tener motivos para ayudar a las autoridades mexicanas cuando no se les apoyó en la ONU.

“Israel no ha comentado públicamente sobre el caso, pero un alto funcionario israelí dijo que se estaba actuando con lentitud como ‘diplomacia de ojo por ojo’ contra México, que ha apoyado las investigaciones de Naciones Unidas sobre acusaciones de crímenes de guerra israelíes contra palestinos” señalan los periodistas.

Bajo condición de anonimato, el funcionario israelí habría aceptado que la petición de México podría tener fundamentos, sin embargo no se procesará con celeridad para evidenciar la molestia de Israel.

Zerón fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México y tuvo a su cargo la investigación de los normalistas. Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo prometió reabrir el caso. Desde entonces, se han encontrado fragmentos de los restos de dos de los estudiantes y “el Gobierno ha buscado la detención de decenas de personas en relación con el caso, incluido él”.

El exfuncionario se le fue a la Fiscalía General de la República (FGR). Primero se informó que había huido a Canadá en 2019. Luego, un funcionario israelí confirmó que voló a Israel, que no tiene un tratado de extradición con México.