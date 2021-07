AMLO pide destituir a fiscal de seguridad de Guanajuato por malos resultados ¿Y los abrazos?

Andrés Manuel López Obrador sugirió este viernes la destitución del fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, porque no ha habido «ninguna mejora» en la seguridad del estado desde que asumió el cargo en 2009, pero entonces si quiere que la delincuencia se combata con abrazos y no con armas de fuego, cómo espera que existan resultados positivos cuando en este país se protege más al delincuente que al agente de seguridad.

«No es posible, si fuese un gerente de una empresa, con estos resultados ya lo habrían corrido, hablando en plata. Más si se trata de un asunto tan delicado como la seguridad pública», expresó AMLO en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.

Actualmente el PAN se encuentra al frente del gobierno de Guanajuato, el estado más violento del país que reporta mil 545 homicidios durante los primeros cinco meses del año.

«Guanajuato es uno de los estados con más violencia desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora»

«Es evidente que no hay buenos resultados. Guanajuato es uno de los estados con más violencia desde hace bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleva 12 años el procurador», señaló el mandatario.

Para finalizar, AMLO expresó que «ojalá el gobernador Diego Sinhue Rodríguez actúe», pues opinó que «el Gobierno no puede estar secuestrado por facciones e intereses de grupo» ni permitir «privilegios».