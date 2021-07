El abasto de medicinas para los niños con cáncer, el desafío del Insabi

Omar Hernández, cuyo hijo ya se encuentra en etapa de recuperación, cuestiona el hecho de que les estén pidiendo la información a ellos “para avanzar más rápido”, cuando se supondría que la Secretaría de Salud tiene la capacidad para captar esos datos. “¿Yo le voy a decir al director de un hospital ‘deme el requerimiento porque nos lo están pidiendo para avanzar más rápido? No lo puedo creer: ¿la Secretaría de Salud no tiene idea de cómo se tiene que trabajar?”, cuestionó.

El Insabi explicó que estas órdenes de suministro corresponden a compras realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), provenientes de Corea y Argentina, pero no informó acerca del destino de los fármacos que llegaron el 24 de junio, razón por la que padres mantienen un plantón en Veracruz desde hace dos semanas porque no han llegado.

