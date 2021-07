Parque Ecológico Xochimilco destruyó el humedal de la zona

Vecinos denuncian que pareciera que el gobierno capitalino apuesta a que esa pequeña franja sea la única área natural protegida en un futuro.

Mientras la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hablaba de las maravillas del Parque Ecológico de Xochimilco, habitantes denunciaron que por la reinauguración se destruyó el humedal de esta demarcación.

“Esta acción no va solucionar los problemas de movilidad, pues solo traslada el tráfico un kilómetro más adelante, y que propiciará mayor urbanización en la zona”, apuntaron.

“Recuperación se restringirá a Xochimilco, de ser ecosistema completo, que evita inundaciones, que da agua, que regula la temperatura de toda la ciudad, y es que se convertirá en un museo, para recordar lo que ya no será, y en un centro de espectáculos, es decir, en una mercancía, ya que se realizarán obras de luces y sonido cada fin de semana”.

Detallaron que se han dejado de lado temas como: las ocupaciones ilegales de viviendas en el Área Natural Protegida continúan, a descarga de aguas negras y residuales a los canales de las zonas productivas y chinampas, el nivel de agua en los canales que está disminuyendo, así como los hundimientos por sobreexplotación de agua.

“Esto no es una buena noticia. El Parque Ecológico Xochimilco es una pequeñísima parte de toda el Área Natural Protegida de Xochimilco, al parecer, el gobierno apuesta a que esa pequeña franja sea la única área natural protegida en un futuro”, explicaron. Exigieron la demolición del puente vehicular de Cuemanco, ya que su construcción estaba prohibida de acuerdo al Programa de Manejo del Área Natural Protegida.

Ajena a los reclamos, Sheinbaum expuso que luego que desde la década de los 90 fue privatizado, el Gobierno de la Ciudad de México recuperó y rehabilitó el Parque Ecológico Xochimilco, que ahora el acceso es gratuito y el Gobierno capitalino ofrecerá actividades deportivas y culturales.

En esta segunda etapa de rehabilitación, que incluyó el mejoramiento y mantenimiento de 30 hectáreas, se invirtieron 85 millones de pesos.

La primera etapa atendió 54 hectáreas con una inversión de 100 millones de pesos.

Sheinbaum afirmó que el parque es el ejemplo del trabajo de su administración pues fue desprivatizado, recuperado y abierto al público como un derecho al espacio público.