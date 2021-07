AMLO acatará veda del INE pero vuelve a amenazar con Reforma

El mandatario recuerda que tiene en la mira al órgano electoral como una de sus reformas prioritarias. Seguirá con su gira por Guerrero, Veracruz y Chihuahua a puerta cerrada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no realizará giras abiertas hasta que concluya la consulta popular del próximo domingo 1 de agosto, misma que busca conocer si la ciudadanía quiere “enjuiciar” a los ex presidentes de México.

Desde Acapulco, Guerrero, donde lleva cuatro días de gira a puerta cerrada, aseguró que será respetuoso de la veda electoral que determinó el Instituto Nacional Electoral (INE) y que, pese a que seguirá con sus planes de recorrer el país, no va a abordar el tema para evitar controversias.

También aprovechó para recordar que una de sus reformas prioritarias que impulsará tiene que ver con el órgano electoral, “el más costoso del mundo”.

El presidente confirmó que respetará las disposiciones del INE con las que se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental entre el 15 de julio y el 1 de agosto, pero aseguró que continuará su gira por Guerrero, Veracruz y Chihuahua, además de verificar los avances de los proyectos que tiene en distintas zonas del país.

Durante su conferencia matinal, el presidente dijo que tienen pendientes tres reformas indispensables dentro de su agenda.

La primera es aquella que buscará fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se le de toda preferencia, por encima de las empresas privadas que, a decir del primer mandatario, son las que controlan el 65% de la energía eléctrica en el país.

La segunda reforma que impulsará los próximos años es la que busca que la Guardia Nacional quede cobijada por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Explicó que por ello están construyendo nueve cuarteles, cuatro terminados, tres en proceso y dos pendientes de su construcción para albergar a una parte de los más de 100 mil elementos que han distribuido a lo largo del país.

Por último buscará una reforma electoral “para que se termine de una vez y para siempre el fraude electoral”. En esta reforma buscará acotar al INE, el que él considera “el aparato electoral más costoso del mundo” y, además, reducir los recursos que se entregan a los partidos políticos.