HRW ve “circo político” en consulta para enjuiciar a los ex mandatarios

La Fiscalía General de la República no requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos: José Miguel Vivanco.

Ante la consulta popular del próximo 1 de agosto para enjuiciar a ex presidentes, Human Rights Watch (HRW) consideró que es un “circo político”, dado que deberían ser investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) si hay pruebas en su contra, sin necesidad de un referendo.

“El fiscal general (Alejandro Gertz) puede iniciar una investigación sobre los ex presidentes en cualquier momento. No requiere una consulta popular. Si tiene pruebas contra ellos, es su deber investigarlos. Esperar los resultados de una consulta es hacer de la justicia un circo político”, opinó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Basta recordar que el Instituto Nacional Electoral (INE) inició el pasado jueves la campaña de difusión sobre este sondeo.

Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien impulsó este plebiscito, la primera en la historia del país bajo la Ley Federal de Consulta Popular, para preguntar al electorado sobre sus predecesores, que él adscribe al “periodo neoliberal”.

Aunque la pregunta original mencionaba por nombre y pedía indagar la “presunta comisión de delitos” de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Suprema Corte cambió el cuestionamiento.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, es la pregunta que avaló la Corte en octubre pasado.

El INE instalará más de 57 mil mesas en las que estarán cerca de 286 mil funcionarios para recibir la opinión de hasta 93.4 millones de votantes.

El reto de López Obrador y Morena, es que acuda el 40% del censo, unos 37.4 millones de electores, para que el resultado sea vinculante.