Mientras Jeff Bezos viaja al espacio, sus empleados sufren en el trabajo

No obstante, el crecimiento fue a costa de sus empleados. De acuerdo con investigaciones de The New York Times sobre el desarrollo de la empresa y sus centros logísticos durante la pandemia, estos debían enfrentar el estricto monitoreo de cada una de sus actividades, lo cual fomentó una cultura de miedo, pues los trabajadores argumentaban que si laboraban a ritmos lentos o estaban desocupados mucho tiempo, corrían el riesgo de ser despedidos.

Previous Legisladores acuerdan ir a periodo extraordinario para corregir outsourcing