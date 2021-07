Pone gobernador en marcha la semana estatal de reforzamiento de vacunación

La meta es aplicar más de 455 mil vacunas a niñas y niños mexiquenses, menores de cinco años, y evitar enfermedades como sarampión, rubéola, rotavirus y tétanos, entre otras.

El Gobernador del Estado de México puso en marcha la Semana Estatal de Reforzamiento de Vacunación, que tiene como meta proteger a más de 455 mil niñas y niños mexiquenses, de enfermedades como sarampión, rubéola, rotavirus, tétanos y otras más.

En este contexto, invitó a las familias a que lleven a sus hijos a aplicarse las vacunas que requieran, y así retomar el rezago en su aplicación, que fue frenada por la contingencia sanitaria.

“Esto es algo que debemos retomar a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Hoy iniciamos esta semana de reforzamiento de la vacunación, del día de hoy, 21 de julio, al 30 de julio, en donde se van a estar aplicando más de 455 mil vacunas para niños menores de cinco años y también para mujeres embarazadas. Es muy importante, y hacemos un llamado a las familias a que se acerquen a los Centros de Salud para poder retomar estas vacunas que deben de ayudarnos a prevenir enfermedades”, expresó.

Ante personal de diversas instituciones del sector Salud mexiquense, el Gobernador especificó que para conseguir el objetivo de esta campaña de vacunación, el Estado de México cuenta con la participación, el compromiso y el entusiasmo de miles de profesionales, como vacunadores, enfermeras, enfermeros y personal médico, así como una infraestructura hospitalaria sólida, donde se brinda atención oportuna a la ciudadanía.

En este evento, el Gobernador supervisó el funcionamiento del Centro de Salud “El Mirador”, donde precisó que el 80 por ciento de las enfermedades, se atiende en estos Centros de Salud, por lo que la administración estatal se enfoca en mantener en buen estado las mil 221 unidades médicas de este tipo.

Además, el mandatario hizo un llamado a la sociedad mexiquense para que las personas que aún no lo han hecho, acudan a vacunarse contra el COVID-19, pues aseguró que así se lograrán prevenir más contagios por esta enfermedad en la entidad.

Asimismo, exhortó a quienes ya recibieron la primera dosis de este biológico, a presentarse a la aplicación de la segunda y completar la inmunización, así como a las mujeres embarazadas de cualquier edad.

Explicó que actualmente el ritmo de vacunación disminuyó en la entidad, y apuntó que durante la vacunación de personas mayores de 60 años, la cobertura fue de más del 80 por ciento; en personas de 50 y más años se mantuvo en cerca del 79 por ciento, y ahora ha disminuido en la población de entre 40 y 49 años de edad.

Explicó que, como parte de esta campaña de vacunación contra el COVID-19, este jueves iniciará la aplicación de la vacuna en mayores de 30 años, en 79 municipios, y dijo que este esfuerzo representa la aplicación de más de un millón 760 mil vacunas durante los próximos 10 días, con lo que se reducirá el ritmo de contagios de este padecimiento.

También enfatizó que el regreso al semáforo amarillo en el estado es un foco de atención que requiere la responsabilidad y el compromiso de toda la sociedad, e indicó que hay un mayor ritmo de contagio que va incrementando la ocupación hospitalaria, y que es necesario seguir cuidando las medidas preventivas, ya que la pandemia no se ha terminado, y todavía no se ha vacunado a todas las personas que lo requieren.