AMLO solicita recapacitar a Israel para la extradición de Tomás Zerón

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Israel que actúe de manera respetuosa a los derechos humanos y permita la extradición del exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, quien es acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa.

«No ha habido todavía respuesta y ojalá y el Gobierno de Israel actúe con respeto a los derechos humanos porque se está solicitando la extradición de este funcionario público, entre otras cosas, por hechos de tortura», declaró el mandatario mexicano durante la mañanera de este jueves.

Desde el año pasado México Solicitó a Israel la extradición de Zerón, quien es señalado por ocultar información de pruebas y tortura de testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en el año 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero la solicitud no ha sido atendida ya que nuestro país no cuenta con un acuerdo de extradición, y según The New York Times, el gobierno israelí decidió ignorar definitivamente la petición de México.

«Que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina y que, como represalia, ellos no van a enviar al señor Zerón», recordó López Obrador.

Aunque el gobierno israelí ha criticado anteriormente a México por su opinión ante la situación en Palestina, el embajador de ese país, Zvi Tal, negó lo informado por The New York Times.