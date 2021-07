Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx da positivo por Covid-19

El presidente de la Liga Mx y ex candidato a la jefatura de gobierno de la CMDX, Mikel Arriola, dio a conocer que resultó positivo en una prueba de Covid-19 por lo que trabajará a distancia durante algunos días.

Fue en sus redes sociales donde quien fuera candidato a la jefatura de gobierno capitalina anunció que el día de ayer se realizó una prueba, misma que dio positivo.

“Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, Covid-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s”, indicó Arriola.

La Secretaría de Salud de México registró este miércoles 15.198 contagios nuevos de covid-19, la mayor cifra en lo que va de tercera ola de la pandemia, un dato que no se alcanzaba desde enero de este año.