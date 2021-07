La pelea por la sucesión presidencial revive la lucha de «corrientes» en Morena

Analistas reconocen que desde su fundación, el partido ha ido sumando confrontaciones entre corrientes, pero la mayor de sus batallas será definir al posible sucesor del presidente López Obrador.

A tres años de la elección de 2024, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se encamina a una nueva confrontación y división interna: la sucesión presidencial, para la cual ya hay seis destapados y un apuntado.

Desde que se fundó, Morena ha ido de conflicto en conflicto: ya sea por la dirigencia o por las candidaturas a puestos de elección popular que incluso han derivado en acusaciones de fraude, imposición y renuncias a la militancia.

Ahora que ya se dio el banderazo de salida para la carrera presidencial, politólogos consultados por Expansión Política, advierten que el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador se acerca a la que será la mayor de sus batallas: la definición de quién será el candidato que garantice la continuidad de la autollamada cuarta transformación.

A diferencia del PRI, que solía disciplinarse, o de PAN, que buscaba un método democrático para elegir a su candidato, en Morena se prevén “encontronazos”, fuego amigo y guerra sucia entre los grupos con tal de conseguir la nominación para ser el segundo candidato presidencial en la historia del partido.

“Morena no está nada institucionalizado, es un conglomerado de grupos, de intereses; básicamente, lo único que los amalgama y quien los mantiene juntos es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en ese contexto, es difícil imaginar que se pudieran poner de acuerdo en Morena de a quién nombrar como candidato”, explica la politóloga del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Blanca Heredia.

La falta de institucionalidad en Morena fue reconocida incluso por su anterior dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar en entrevista.

“La falta de institucionalidad es nuestro principal problema, reglas claras y además un sistema de impartición de justicia mucho más sólido que debemos de tener para que los derechos se garanticen y al mismo tiempo las medidas disciplinarias cobren fuerza”, dijo Cuéllar días antes de dejar la presidencia del partido.

Durante el proceso electoral de 2020-2021, Morena se convirtió en el partido más impugnado y en su mayoría fue por recursos interpuestos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los propios morenistas. De los 5,755 recursos que llegaron al órgano electoral, ese partido recibió el 83% de las impugnaciones.

“Es un movimiento muy disímbolo en su interior y que no está bien institucionalizado; no tiene reglas del juego claras, que no dependan de las personas. Me parecería delicado dejarle a una organización con estas características decidir el candidato, porque eso podría terminar en enfrentamientos entre los diferentes grupos y facciones que componen a Morena”, agrega Heredia.

Quizá por eso, fue el propio López Obrador quien puso sobre la mesa las posibles opciones para sucederlo a partir de noviembre de 2024 y hasta dio nombres: Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores), Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno de la Ciudad de México), Esteban Moctezuma (Embajador de México en Estados Unidos), Juan Ramón de la Fuente (representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas), Tatiana Clouthier (secretaria de Economía) y Rocío Nahle (secretaria de Energía).

En su selecta lista, no incluyó al morenista que ha sido coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República: Ricardo Monreal. El legislador, además de asegurar que se trata de un listado no excluyente, confirmó su intención de buscar la candidatura a la Presidencia de la República.