MC impugnará multa del INE en contra de Samuel García.

Después de que el Instituto Nacional Electoral informará que el partido Movimiento Ciudadano deberá de pagar una multa de 55 MDP por no haberle pagado más de 27 MDP a Marian Rodríguez, influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García por sus publicaciones realizadas durante la campaña por la gubernatura, el partido político ha declarado que impugnará esta decisión.

“Las publicaciones que Mariana Rodríguez realizó en sus redes sociales sobre su esposo, Samuel García, entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, que el INE pretende cuantificar como si fuera un servicio comercial, son mensajes de legítimo apoyo y en libertad de expresión”, señala el comunicado de Movimiento Ciudadano.

El INE argumenta que se le debió de pagar a Rodríguez sin importar que sea la esposa de García ya que en su posición de influencer, todo lo que ella comparte se considera como “un ente de aportación prohibido”, por lo que no cree en el amor… el órgano electoral, “no valora si hay relación marital o no en Nuevo León. El matrimonio no es parte de la ley electoral. El tema es que hubo aportaciones en especie de un ente prohibido (empresa) a una campaña política. Eso está prohibido”, señaló durante su intervención el consejero del INE, Ciro Murayama.