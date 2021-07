Facebook comenzara a pagar a creadores de contenido

La red social destinará hasta 20 mil millones de pesos en la batalla contra redes como TikTok y youtube.

Facebook anunció la semana pasada que iba a destinar hasta 2022 mil millones de dólares (20 mil millones de pesos) a los creadores de contenidos que los publiquen en su plataforma, en ámbitos tan diversos como la comedia, la moda o los videojuegos. YouTube, TikTok y Snapchat ya están librando una batalla feroz para atraer a los famosos y a sus comunidades, que pueden aportarles lucrativos ingresos publicitarios.

En noviembre de 2020, Snapchat empezó a gastar un millón de dólares al día en sus creadores de contenido más destacados, aunque desde entonces los pagos han disminuido un poco. Los que publican en YouTube también pueden recibir desde 2007 una pequeña parte de los miles de millones de ingresos publicitarios que genera el sitio. En cambio Facebook no empezó a pagar por los vídeos populares hasta 2017. Y su filial Instagram no empezó a compartir una parte de sus ingresos publicitarios hasta el año pasado.

Los que crean contenido en esta red social cobran principalmente a través de colaboraciones negociadas directamente con las marcas. ¿Pagos llegan tarde a Facebook? A Joe Gagliese, cofundador de la agencia Viral Nation, no le sorprende el retraso de Facebook. El grupo de Mark Zuckerberg, fundado en 2004, ya había construido un sólido modelo publicitario cuando los primeros creadores de contenido empezaron a abrirse paso en las redes, por lo que atraerlos no era esencial para el «negocio principal» de la compañía, señala Gagliese. Los creadores y su público, mayoritariamente joven, se han trasladado a otras plataformas, lo que contribuye a la sensación de que Facebook es solo un sitio cursi donde están sus padres de la Generación Z. La proporción de mayores de 65 años en Facebook ha aumentado cerca de un cuarto en el último año, el doble de rápido que la subida media de todos los grupos de edad, según el informe Digital 2021 de We Are Social y Hootsuite. TikTok, el gran rival a vencer En el primer semestre de 2021, la aplicación china TikTok fue la más descargada, según la empresa estadounidense Sensor Tower. TikTok ha sustituido en gran medida a Facebook como creador de tendencias en las redes sociales, especialmente durante la pandemia, cuando sus vídeos breves de baile dieron ánimo a millones de personas. En este contexto, uno de los objetivos de la multimillonaria apuesta de Facebook parece ser volver a estar de moda y frenar el éxodo de los más jóvenes. «La única manera de que las plataformas sigan siendo relevantes para las generaciones más jóvenes es entenderlas», dice Claudia Cameron, jefa de marketing de la agencia IMA, con sede en Ámsterdam.