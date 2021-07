Morena plagia logo de Apple

El partido publicó una imagen con la fotografía del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la leyenda “Think different”, similar a la campaña de Apple, lo que desató críticas por el plagio y también burlas en las redes.

La cuenta oficial de Morena en Twitter, el partido Andrés Manuel López Obrador, utilizó un logotipo y una campaña clásica de Apple para promover al Presidente de México, en lo que podría ser un caso serio de plagio.

En la imagen compartida se observa la fotografía en blanco y negro del Presidente Andrés Manuel López Obrador con la leyenda “Think different, abre el espacio para el entendimiento”.

Algunos usuarios de Twitter acusaron a Morena de plagio, pues la imagen es similar a la campaña publicitaria de Apple “Think Different” lanzada el 28 de septiembre de 1997.

La campaña de la empresa fundada por Steve Jobs tenía la leyenda “Think Different” y la imagen de la manzana de colores. Este slogan se usó hasta 2002 y se volvió a lazar en 2009.

“Plagio de publicidad y marca. Además símbolo antagónico a sus ideas, la innovación del capitalismo y libertad de creación y expresión”, cuestionó un usuario en Twitter.

“Que tiene que ver Apple y Steve Jobs con este Gobierno retrógrada de 4ta que ni siquiera aporta presupuesto para computadoras. No sean codos y contraten un buen jefe de mercadotecnia para que ya no estén haciendo el ridículo”, escribió otra usuaria de Twitter.