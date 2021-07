En nueve años, Ejercito multiplica tareas e incrementa 96% su presupuesto

A finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas tenían 75,290 millones 671,404 pesos de presupuesto, pero este 2021 se les asignó el doble: 148,033 millones 884,167 pesos.

En menos de una década, las Fuerzas Armadas no solo pasaron de encargarse de la seguridad nacional a tareas de seguridad pública, combate al robo de hidrocarburos, a construcción de obras y una decena de tareas más, también han incrementado su presupuesto en 96% al convertirse en el “pilar” del gobierno de presidente Andrés Manuel López Obrador.

El último año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, las Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina tuvieron un presupuesto en conjunto de 75,290 millones 671,404 pesos, el cual se incrementó a 148,033 millones 884,167 pesos para 2021.

En ese contesto se incribe el apoyo extra que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció a la Guardia Nacional, a la que este año se le entregarán 50,000 millones de pesos más, así, su presupuesto pasará de 35,671 millones 578,458 hasta llegar a la cantidad de 85,671 millones 578,458 de pesos.

Si bien la Guardia Nacional aún está adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la intención de presidente Andrés Manuel López Obrador es que en el próximo trienio se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El presidente López Obrador ha asegurado que busca “blindar” a este cuerpo de seguridad para que no se distorsione como sucedió con la Policía Federal.

“Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, no queremos que pasé después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder, por eso voy a proponer en su momento que forme parte de la Secretaría de la Defensa, como existe la fuerza aérea de la Defensa, forme parte de una rama, porque también no quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero convienen al país”, dijo el pasado 15 de junio.

La Sedena es la institución que más ha visto incrementado su presupuesto en los últimos nueve años.

Durante el actual gobierno, a las Fuerzas Armadas el presidente López Obrador les ha encargado:

-Control de puertos y aduanas.

-Seguridad Pública.

-Construcción de Aeropuerto de Santa Lucía.

-Construcción de 2,700 sucursales del Banco de Bienestar.

-Construcción en dos tramos del Tren maya.

-Combate al robo de hidrocarburos.

-Apoyo a la emergencia sanitaria de COVID-19.

-Remodelación de 32 hospitales abandonados.

– Control de la migración desde Centroamérica hacia Estados Unidos.

-Custodia de las pipas de Pemex.

-Apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro.

-Custodia de la entrega de recursos de programas sociales.

El presidente López Obrador ha insistido que pese a darle más facultades al Ejército, no está militarizando la vida pública de país. Este lunes volvió a defender su decisión de hacer de las Fuerzas Armadas, su aliado.

«El que se quiera decir a la ligera de que se está militarizando el país, no es cierto. En otros países, las guardias nacionales, guardias civiles dependen de las Fuerzas Armadas, ese es el caso de España, ese el caso de Italia, ese es el caso de Francia y de otros países; entonces, es lo mismo que estamos buscando», dijo.