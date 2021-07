Presentan plan para reactivar economía de la Ciudad de México

La estrategia contempla impulsar actos masivos, turismo y construcción de proyectos inmobiliarios que no tengan conflictos vecinales.

El gobierno de la Ciudad de México, con el apoyo de la iniciativa privada, impulsará el turismo y la industria de la construcción como dos de los principales ejes del plan de reactivación económica de la capital del país.

La promoción de la ciudad como una urbe segura y que lo tiene todo, el regreso de los actos masivos suspendidos por la emergencia sanitaria del Covid-19, como el desfile de Día Muertos, así como el otorgamiento de facilidades para agilizar la construcción de proyectos inmobiliarios que no tengan conflictos vecinales, es parte de la estrategia anunciada en el Museo de la Ciudad de México.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de cámaras empresariales y estuvo encabezada por la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, quien insistió en que si bien la pandemia continúa, “cerrar la ciudad ya no es opción”, y que es el momento de “reactivar sin arriesgar”.

Al señalar que el Covid-19 ya no tiene los mismo efectos que hace un año, ya que se ha logrado disminuir la letalidad gracias a la vacunación, subrayó que la emergencia sanitaria trajo problemas en materia económica como la pérdida de miles de empleos y la reducción de ingresos para miles de familias.

Resaltó que a día de hoy 40 por ciento de los adultos que viven en la capital del país han completado su cuadro de vacunación y se espera que para octubre toda la población de 18 años en adelante este totalmente inoculada.

Ante los empresarios hizo un llamado a que “veamos por el interés de la ciudad, principalmente de los menos tienen”, al tiempo que agregó que reactivar la construcción en la ciudad “no tiene que significar problemas”.

El plan de reactivación económica fue presentado por la secretaria de Administración y Finanzas local, Luz Elena González, quien detalló que la estrategia tiene 10 ejes, el primero de los cuales es garantizar y acelerar el proceso de vacunación contra el Covid-19.

En segundo lugar, continuar con los apoyos para fortalecer el ingreso de las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas; en este rubro destacó que habrá un aumento de 50 pesos mensuales en el programa de Mi Beca para empezar que otorga apoyos económicos a las familias por cada niño inscrito en la educación básica pública.

También se impulsará las obras públicas en movilidad, agua e infraestructura social, rubro en el que subrayó tan sólo en los primeros tres años de esta administración se han invertido 71 mil millones de pesos.

En materia de construcción, dijo que se impulsará la reconversión de edificios de oficinas para vivienda, los proyectos de infraestructura con el sector privado como el nuevo parque de diversiones Aztlán y viaducto elevado de Calzada Ignacio Zaragoza que conectará con la carretera a Puebla.

En lo que se refiere al turismo, la funcionaria señaló que de manera gradual se reactivaran las actividades artísticas y culturales, se realizará una gran campaña para destacar que la Ciudad de México es segura, el turismo de naturaleza; además de que se permitirá a empresas y particulares usar y comercializar la marca CDMX.

Otros ejes del plan tienen que ver con el impulso del proyecto Vallejo-i; la reactivación del Centro Histórico con proyectos de vivienda y infraestructura; la economía circular y tecnologías limpias, así como reforzar la seguridad pública en la capital del país.