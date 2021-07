En Cuautitlán Izcalli, una mujer pidió ayuda gracias a su hijo que la grabó momentos después de haber sido golpeada brutalmente por su pareja.

“Ayúdenme, me está matando, me golpeó la cabeza, con muchas patadas. Me está matando se los juro con mi vida; aquí hay dos niños de 8 y 4 años, ayúdenme, me está matando”, son las palabras que alcanza a decir la mujer en la grabación.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer vive en el pueblo San Lorenzo, en Cuautitlán Izcalli.