AMLO dice que se respetará a las comunidades y al ambiente

El Gobierno de la Cuarta Transformación garantiza el derecho de réplica y a disentir; además, continuará actuando con respeto a las comunidades y al ambiente, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al plan para crear un Área Natural Protegida en la región de San Miguelito en San Luis Potosí, y aseguró que toda acción se llevará a cabo de común acuerdo con las comunidades y siempre se privilegiará el interés superior de la nación.

Recordó que la actual administración no otorga nuevas concesiones para la explotación minera y que dicha actividad no debe compararse con la creación de un Área Natural Protegida.

“No voy a afectar ninguna área natural, sea protegida formalmente o no, nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso, que vaya en contra del ambiente. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hemos actuado de esa manera y no lo vamos a hacer por convicción. No somos iguales”, remarcó.

“Yo no estoy aquí para servir a grupos de intereses creados. Yo no represento al sector empresarial, a los inmobiliarios, a los potentados. Yo represento al pueblo de México, para eso me eligieron. Por convicción, porque llevo muchos años luchando, no vamos a traicionar al pueblo, no le vamos a fallar al pueblo y no nos vamos a traicionar a nosotros mismos”, agregó.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González, refrendó que en San Luis Potosí ni en ninguna parte del país el gobierno federal no autorizará proyectos que dañen los ecosistemas.

Indicó que la dependencia a su cargo no le ha quitado superficie a la sierra de San Miguelito y que no ha sido decretada como Área Natural Protegida.

“Hacer un Área Natural Protegida es proteger al pueblo de San Luis y también a las mexicanas y a los mexicanos. (…) ¿Qué es lo que hace un Área Natural Protegida? Conserva, protege y protege ese espacio como un espacio de vida pero lo protege directamente con la gente. Por eso entran los planes de manejo porque quienes se vuelven defensoras y defensores, guardianas y guardianes, es directamente la gente que está en esos ejidos y en esas comunidades”, remarcó.

La Secretaría se encuentra en un proceso de diálogo con las comunidades y respetará la decisión que tomen respecto al destino de sus tierras. Recibirá en las instalaciones de la dependencia a las personas involucradas para mantener el intercambio de puntos de vista y lograr el consenso, aseveró la funcionaria.