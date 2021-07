MÉXICO UNO DE LOS PAÍSES MÁS INSEGUROS Y VIOLENTOS PARA LA MUJER

El Estado debe generar una política pública que tenga como fin dar respuesta concreta a las familias de personas desaparecidas, mujeres buscadoras y visibilizar su labor.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, admitió que México es uno de los países que más condenas a nivel internacional tienen por violencia contra las mujeres.

“México es probablemente uno de los países que tiene más condenas a nivel internacional por violencia contra las mujeres. Lo sabemos todos los que estamos aquí, y nos tendríamos que estar preguntando como Estado mexicano, como autoridades mexicanas que estamos aquí presentes, qué es lo que nos toca hacer, no para responder a la comunidad internacional, sino para responder a las mexicanas que están siendo víctimas de violencia, y hemos tomado muchos pasos al respecto”, dijo.

Durante la instalación de las Mesas de Coordinación Institucional para Garantizar el Acceso a la Justicia y la Atención Integral de Mujeres y Niñas; y de Trabajo para Atención y Seguimiento de Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Adolescentes en el estado de Veracruz, Karla Quinta dijo que a nivel nacional hay 89,865 personas reportadas como desaparecidas, y de las cuales 5,337 fueron en Veracruz. Añadió que el 24% de ellas (1,280) son niñas, mujeres, adolescentes. Abundó que si sólo se limitan a un universo de menores de 18 años, el 64% son mujeres.

“Son principalmente adolescentes entre los 15 y los 19 años. Ahí tenemos una hipótesis muy fuerte de trata (de personas). Hay una hipótesis muy fuerte no sólo del feminicidio, sino de la desaparición de mujeres”, mencionó.

Consideró que debe “generar una política pública y es importantísimo, que tenga como fin dar respuesta concreta a las familias de personas desaparecidas, mujeres buscadoras y visibilizar su labor”.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que a nivel nacional, uno de cada cinco delitos que se cometen en el país, involucran a la familia, a las niñas, a los niños y a las mujeres. También admitió que con relación al año anterior se incrementó en 1.5% este año el homicidio contra las mujeres. Por ello, sostuvo que estas mesas de coordinación no deben ser una instancia burocrática más.