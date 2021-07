¡Ora! Tras años sin contacto, una mujer busca a su amiga para que pague el bautizo de su hija (Conversación)

Muchas veces, gracias a las redes sociales volvemos a tener contacto con personas que no habíamos visto desde hace mucho tiempo, y eso permite que se desarrollen relaciones o en el peor de los casos que las personas confundan la situación y suolo te utilicen, pero el caso del que hablaremos a continuación está a otro nivel, pues una mujer contactó a una amiga que no veía desde hace varios años solo para pedirle que pague el bautizo de su hija, tomándose el lujo de hasta decirle «Si quieres no vayas».

Esto ocurrió en Sonora y fue posible conocerlo gracias a que la usuaria Gabriela McDonald compartió la conversación en la que tras años sin saber de su contacto, a quien terminó por llamar #LadyBautizo, se saludan y le plantean una gran propuesta presentada con una imagen que lleva la frase «los mejores tíos son promovidos a padrinos».

Lo que sigue a continuación es una autentica muestra de abuso de confianza luego de que la #LadyBautizo le dijera a Gabriela que por medio de sus redes sociales se había dado cuenta que a ella y a su esposo les iba bien, por lo que los habían seleccionado para pagar todo el paquete del bautizo «Si no quieren venir no te preocupes, mi cuñado van a ser los padrinos oficiales presentes… con que nos manden el dinero para los gastos está bien», escribió con descaro.

«A lo mejor los sorprendimos pero es porque los queremos», dice la amiga de Gabriela asegurando que son especiales para la familia y la vida de la niña que será bautizada, porque obviamente, todos somos mas guapos con dinero en mano.

A continuación Gabriela le pregunta si es verdad que solo quiere que le mande el dinero y que ellos no estén presentes, a lo que su amiga bien segura le responde que «Simon»

Después de aceptar sin pena que lo que quieren es su dinero, la amiga de Gaby comienza a hacerle un enlistado de las cosas que les hace falta por pagar, argumentando que ellos no tienen dinero y ya es en 2 semanas (qué apuro) total que en total lo que faltaba de cuenta eran cerca de 12 mil pesos.

Ante la insistencia, la mujer procede a agradecer haberlos tomado en cuenta, pero explica que no están interesados.

«Ojalá encuentres unas personas que deseen de corazón hacerte la fiesta», escribe Gabriela como respuesta.

Como respuesta a la negativa por parte de Gabriela, la mujer comenzó a ofenderla fuertemente, tachándola de fresa, aquí el desenlace.